(Görüntülü Haber) Süslü Kadınlar, egzozsuz yaşam için sokakta

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'NIN Bodrum İlçesi\'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikle, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle, sürdürülebilir ve aktif ulaşım konularında farkındalık yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.



Bodrum\'da şık giyinip süslenen, ardından bisikletlerini de çiçek, balon, kurdele gibi malzemelerle süsleyen kadınlar, Belediye Meydanı\'nda toplandı. Bisikletin yaşamın bir parçası olduğuna ve kadınların da bisikletleriyle sokaklarda olabileceğine dikkat çeken çoğunluğu kadın olan topluluğa erkekler de destek verdi. Maske, şapka ve gözlükleriyle ilginç görüntüler oluşturan kadınlar, süslü halleriyle etkinliğe renk kattı. Neyzen Tevfik Caddesi\'nden tura başlayan kadınlar, \"Arabadan in, bisiklete bin\", \"Gaz yok, duman yok, çok sağlıklı çok\" sloganları attı. Cafer Paşa, Turgutreis ve Cevat Şakir caddeleri güzergahını takip eden süslü kadınlar, başladıkları noktaya dönerek turu tamamladı.



Bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Berna Kargın, \"3 yıldır yapılan bu etkinliğe katılmak istedim. Aynı zamanda da farkındalık yaratıyorlar. Başarılı oluruz olmayız önemli değil ama burada olmak ve destek vermek, bu enerjiyi yaşamak hoşuma gidiyor\" dedi.



Kadınlar adına açıklama yapan Burcu Gelegen, \"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'nu Bodrum\'da üçüncü kez düzenliyoruz. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\'ne dikkat çekmek için buradayız. Süslü kadınların amacı, güzel kıyafetlerimizle her şekilde bir kadının bisiklete binebildiğini göstermektir. Süslendik, püslendik parfümlerimizi sıktık, ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu\' diyerek, turumuzu tamamladık. Ayrıca yolda kadınların görünür olmasına vurgu yapmak istedik\" dedi.



Turlarını tamamlayan Süslü Kadınlar hep birlikte ‘Hayat bayram olsa\' şarkısını söyleyerek eğlendi. Süslü Kadınlar, yaklaşık 1 saat süren etkinliğin ardından sessizce dağıldı.