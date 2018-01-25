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(Görüntülü Haber) Sürücüler kırmızı ışıkta durdu, onlar birdirbir oynadı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da bir grup genç, sürücüler araçlarıyla kırmızı ışıkta beklerken, yaya geçidinde birdirbir oynayıp, takla attı

25 Ocak 2018 20:40

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da bir grup genç, sürücüler araçlarıyla kırmızı ışıkta beklerken, yaya geçidinde birdirbir oynayıp, takla attı. Gençlerin tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Isparta\'nın işlek noktalarından Hükümet Caddesi\'ndeki sinyalize kavşakta, bir grup gencin tehlikeli oyunu, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in heykelinin önündeki kavşakta sürücüler için kırmızı ışık yandığında yaya geçidine geçen gençler, birdirbir oynayıp, yerde takla attı. Zaman zaman dengelerini kaybederek, düşen gençler, sürücülere yeşil ışık yanınca koşar adım kaldırıma çıktı. Sürücüler ile yayaların şaşkınlıkla izlediği gençler, bir süre bu oyunu sürdürerek, bölgeden ayrıldı.

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