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(Görüntülü Haber) Suriyeliler'in ülkelerine dönüşü sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerden bazıları, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerdeki evlerine dö

03 Nisan 2018 16:20

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan Suriyeli ailelerden bazıları, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerdeki evlerine dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle evlerine gönderiliyor. Suriye uyruklu Muhammed Salih, terör örgütlerinin saldırısı sonucu 5 yıl önce terk ettiği ülkesine dönebilmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Türkiye\'de çok güzel günler geçirdiğini ancak ülkesini ve akrabalarını özlediğini ifade eden Salih, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonrası köylerinin terörden arındırılmasına sevindiklerini kaydetti.
 

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