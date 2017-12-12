(Görüntülü Haber) Suriyeliler tarımda istihdam edilecek

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da tarım sektöründe istihdam edilmek üzere Suriyeli 35 kişiye elma hasadı konusunda eğitim verildi. Suriyeliler ağaçların budanmasından elmanın toplanmasına kadar işin bütün aşamalarını öğrendi.



Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen \'Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Ekonomik Fırsatların Arttırılması Yoluyla Desteklenmesi\' projesi kapsamında, tarımda istihdam edilmek üzere Suriyelilere eğitim verildi. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü\'nde 35 Suriyeli, \'meslek etiği\', \'personel hijyeni\', \'iş güvenliği ve işçi sağlığı\', \'meslek dili-mesleki terminoloji\', \'temel yaşam becerileri ve kişisel gelişim\' ve \'elma yetiştiriciliği\' konularında eğitildi.



FUAR DÜZENLENDİ



Eğitimi tamamlanan Suriyelilerle tarım sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin katıldığı İl İstihdam Fuarı düzenlendi. Bir otelde yapılan fuara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul, BAGEV ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Ofisi Temsilcisi Yuriko Shoji, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz ile Suriyeli tarım işçileri katıldı.



\'GEÇİMLERİNİ RAHATLIKLA SAĞLAMALARINI HEDEFLİYORUZ\'



BAGEV Başkanı Ali Çandır, FAO desteğiyle Isparta\'da yaşayan mültecileri iş ve sosyal hayatın içine almak için eğitim çalışması düzenlediklerini söyledi. 35 kursiyeri elmacılık konusunda eğittiklerini belirten Çandır, \"Bütün aşamalarını öğrendiler. Bugünkü yaptığımız fuarda işe yerleştirilmesini ve onların bizden birisi olarak iş hayatının içinde geçimlerini rahatlıkla sağlamalarını hedefliyoruz\" dedi.



\'35 ARKADAŞIMIZI MÜRACAATIYLA ALDIK\'



Mültecilerin meyvecilikle ilgili dikiminden bakımına, budamasına ve toplamasına kadar bütün alanlarda gerekli eğitimi aldıklarını aktaran Çandır, \"Şu an 35 kursiyerimiz artık bu konuda işin ehli olarak çalışacak. Eylül ayından itibaren buradaki yaptığımız taramada 6 bin Suriyelinin içerisinden 35 arkadaşımızı müracaatıyla aldık ve onları yetiştirdik. Bu projemizin daha başlangıcı. Bundan sonra özellikle gül toplama, diğer meyvecilik ve kesme çiçek konularında sektörün talebi doğrultusunda 2018 yılı içinde eğitimlere devam edeceğiz. Özellikle çalışan bulmakta zorlanan tarım sektörümüze güzel bir destek olacaktır\" diye konuştu.



FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Ofisi Temsilcisi Yuriko Shoji, Türkiye\'de halen 3.3 milyondan fazla Suriyeli bulunduğunu ve bunların 6 bin 800\'ünün Isparta\'da ikamet ettiğini kaydetti. Bu projenin Türkiye\'de 5 ilde uygulandığını aktaran Shoji, şöyle dedi:



\"Değerlendirme esnasında Türkiye\'ye gelen Suriyelilerin çoğunluğunun tarım geçmişine sahip olduğunu ve Türkiye\'deki üreticilerin de kalifiye işçiye ihtiyaç duyduğunu tespit ettik. Özellikle Isparta\'da Suriyeli mülteciler için mesleki eğitim sağladık. Bu mesleki eğitim daha çok elma üretimi alanında yapıldı. Elma üreticileri ve eğitim alan Suriyelileri bu fuarda buluşturarak bu imkanları değerlendirmesine fırsat sunmaktayız. 35 Suriyeliden 3\'te 1\'i kadın. Onlar için uzun vadede ekonomik fırsatlar olacağını umut ediyoruz.\"



Tarım alanında eğitim alan Suriyeli 2 çocuk annesi ziraat mühendisi Amine Ahmet, çok güzel bir eğitim aldıklarını ve Türkiye\'ye teşekkür ettiklerini söyledi. Eğitimlerin kendilerine çok katkı sağladığını belirterek Ahmet, \"Artık çalışacağız ve hayatımızı devam ettireceğiz\" dedi.



\'ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM\'



İbrahim Elahmet, Suriye\'den geldikten sonra bir süre Isparta\'da ziraat alanında çalıştığını anlatırken, \"Şimdi eğitimi tamamladım. Çok şey öğrendim. Elma nasıl hasat edilir onu öğrendim. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi\'nde Türkçe bölümüne kayıt yaptırdım. Öğrenci olarak da eğitimime devam ediyorum\" diye konuştu.



\'KALİFİYE ELEMANA İHTİYACIMIZ OLUYOR\'



Fuara katılan Deregümü köyünde seracılık yapan Mehmet Erdoğan, \"Bizim kalifiye elemana ihtiyacımız oluyor. İşçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu Suriyeli kardeşlerimizin bizlere destek olmasını çok istiyoruz. Biz de istihdam yapmak istiyoruz\" dedi.



Serada domates ve çiçek üretimi yapan Ali Toprakçı da \"İşçi konusunda sıkıntılarımız çok. Suriyelilerle ilgili toplu barınak sıkıntılarımız var. Devlet yardımcı olursa çok seviniriz. Suriyeliler de bu sayede iş sahibi olur ve geçimini devam ettirilirler\" diye konuştu.



