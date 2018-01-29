(Görüntülü Haber) Suriyeli muhaliflerden 'Zeytin Dalı Harekatı' için birlik çağrısı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da toplanan Suriye Demokratlar Birliği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı ortak hareket edilmesi için birlik çağrısında bulundu. Suriyeli muhalif gruplar, aynı çatıda mücadele etmek için Türkiye Arapları Yardımlaşma ve Kültür Derneği\'nin ev sahipliğinde Şanlıurfa\'da toplandı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, aralarında üst düzey rütbeli eski askerler ile aşiret liderlerinin de bulunduğu muhalif grup temsilcisi yaklaşık 50 kişi katıldı. Suriye Demokratlar Birliği üyeleri, Haseke bölgesinde bulunan Kürt, Arap, Sünni ve Şii kanat önderlerinin katıldığı toplantıda birlik çağrısı yaptı. Muhalif grupların temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Muntasir El Halit, \"Bu toplantımızın amacı, Haseki ilinde bulunan kanaat önderlerimizle birlikte Kürtler, Araplar, Süryaniler, Hristiyanların birlikte yaşamanın bilincini oluşturmak, bu kardeşliğimizi pekiştirmektir. Farklı terör gruplarına biz karışıyız. Bu bölge ve bu topraklar hepimizin. Biz buradaki toplantıyı nizama ve zulme karşı yapıyoruz. Bu toplantı sadece Haseki kentiyle sınırlı değildir. Bu toplantıyı Suriye’de tüm kentlerde yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na bizler de destek veriyoruz. Suriye’deki kardeşlik ruhunu yeniden tesis edeceğiz\" dedi.