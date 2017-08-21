T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Suriyeli kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

ADANA'da 2 gün önce kaybolan Suriyeli 10 yaşındaki Bilal Şıhıp'ın cesedi sulama kanalında bulundu

21 Ağustos 2017 19:27

ADANA\'da 2 gün önce kaybolan Suriyeli 10 yaşındaki Bilal Şıhıp\'ın cesedi sulama kanalında bulundu. 19 Ağustos\'ta merkez Yüreğir İlçesi\'nde Kozan Bulvarı Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında su satan Bilal Şıhıp\'ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise başvurdu. Polis,küçük çocuğun çalıştığı yerleri kontrol etti. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuğu cesedi, bugün Ali Hocalı Mahallesi\'ndeki Devlet Su İşleri \'ne (DSİ) ait sulama kanalına bulundu. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANASuriyeliBilalAğustosYüreğirKozan Bulvarı KavşağıPolisküçükTümAli Hocalı Mahallesi Devlet SuDSİSuOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24