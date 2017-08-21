(Görüntülü Haber) Suriyeli kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

ADANA\'da 2 gün önce kaybolan Suriyeli 10 yaşındaki Bilal Şıhıp\'ın cesedi sulama kanalında bulundu. 19 Ağustos\'ta merkez Yüreğir İlçesi\'nde Kozan Bulvarı Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında su satan Bilal Şıhıp\'ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise başvurdu. Polis,küçük çocuğun çalıştığı yerleri kontrol etti. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuğu cesedi, bugün Ali Hocalı Mahallesi\'ndeki Devlet Su İşleri \'ne (DSİ) ait sulama kanalına bulundu. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.