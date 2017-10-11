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(Görüntülü Haber) Suriyeli kadının inanılmaz ölümü

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) BURSA'da bir büyükbaş hayvan çifiğinde çalışan ablasıyla eniştesini ziyarete gelen Suriyeli 21 yaşındaki Raca Sahil çalan telefonunu arpa öğütme makinesinde çalışan eniştesine vermek isterken dengesini kaybedip düştü

11 Ekim 2017 20:49

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) BURSA\'da bir büyükbaş hayvan çifiğinde çalışan ablasıyla eniştesini ziyarete gelen Suriyeli 21 yaşındaki Raca Sahil çalan telefonunu arpa öğütme makinesinde çalışan eniştesine vermek isterken dengesini kaybedip düştü. Kolunu makineye kaptıran 2 çocuk annesi kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, Merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Galip Laçin\'e ait büyükbaş hayvan çiftliğinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Ablası ve eniştesi bu çiftlikte işçi olarak çalışan Suriye uyruklu i Raca Sahil, onları ziyaret amacıyla Kayseri\'den Bursa\'ya geldi. Sahil, çalan cep telefonunu arpa öğütme makinasında çalışmakta olan eniştesine vermek isterken dengesini kaybederek düşünce kolunu makinenin dönmekte olan çarkına kaptırdı. Kolu tamamen parçalanan Sahil olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgii soruşturma başlattı.

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