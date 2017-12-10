(Görüntülü Haber) Suriyeli 12 kişi, tüpten sızan gazdan zehirlendi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilenen Suriyeli 12 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2’nci Sokak\'ta meydana geldi. Suriyeli Ahmed Hasan ait evde yaşayan 12 kişi, rahatsızlanınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri görülen Suriyeliler, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilendikleri belirlenen Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.