(Görüntülü Haber) Suriye'de hobileri olan güvercinler, Türkiye'de ekmek kapıları oldu

Taylan YILDIRIM - Murat SOLAK KİLİS (DHA) HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine iç karışıklıktan ve terör örgütlerinin baskılarından kaçıp, yerleşen Suriyeli aileler, ülkelerinde hobi olarak besledikleri güvercinleri satarak, geçimlerini sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın merkez noktalarından Reyhanlı, en çok Suriyeli göçü alan ilçelerden oldu. Suriye\'de iç karışıklığın başlamasıyla birlikte PKKPYD\'li ve DEAŞ\'lı teröristler, ülkede etkisini artırdı. Terör örgütlerinin baskılarından kaçan birçok Suriyeli de Reyhanlı\'ya gelip, yerleşti. Aileler, burada kendilerine kurdukları çadırlarda yeni hayatlarına başladı. Birçok Suriyeli aile, tarlalarda ve inşaatlarda çalışıp, para kazandı.Reyhanlı\'da, çadırda yaşayan Ahmet Ehleyip ise akrabalarıyla birlikte farklı bir geçim kaynağı oluşturdu. Suriyeli Ehleyip ailesi, ülkelerinde hobi olarak yetiştirdikleri güvercinleri Türkiye\'ye getirdi. Aile üyeleri, farklı cins ve ırklardaki güvercinlerini burada yetiştirmeye devam edip, sayılarını artırdı. Zaman zaman tarlalarda da çalışan Ehleyip ailesinin en önemli geçim kaynağı ise sayıları 200\'e yaklaşan güvercinler oldu. Güvercinlerine, ırklarına göre değer biçen Suriyeli aile, bunları Hatay\'ın merkezindeki ile Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki semt pazarlarında satıp, günlük kazançlarını çıkardı. 60 kişinin barınma ve yemek ihtiyaçları da bu şekilde sağlandı. Güvercinleri en çok sevenler de çocuklar oldu. Küçükler, güvercinleri hem besledi hem de sevdi. \'ONLAR, BİZİM GEÇİM KAYNAĞIMIZ\' Yaklaşık 2 yıldır Reyhanlı\'da bulunan Suriyeli ailenin ileri gelenlerinden Ahmet Ehleyip, geçimlerini güvercinlerle nasıl sağladıklarını anlattı. Ehleyip, Suriye\'de, Halep\'te oturuyorduk. Teröristlerden kaçıp, Türkiye\'ye geldik. Burada, bizlere çok iyi baktılar. İnsanları iyi davrandı. Biz de Reyhanlı\'ya yerleştik, 2 yıldır da buradayız. Çocuklarımız bile dünyaya geldi. Güvercinleri de sevdiğimiz için Suriye\'de yetiştirirdik. Orada satışını yapmazdık, kendimiz için eğlence için beslerdik; ama burada onları üzülerek de olsa satmak zorunda kalıyoruz. Pazarlarda 1- 2 çift sattığımız zaman ekmek paramız çıkıyor diye konuştu.