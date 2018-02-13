(Görüntülü Haber) Suriye sınırına sevk edilen askeri konvoya sevinç gösterisi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - MALATYA\'dan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na takviye olarak Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy, Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle Kilis’e uğurlandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Malatya\'dan Kilis\'e sevk edilen askeri zırhlı araçların bulunduğu konvoy, gece saatlerinde Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinden geçti. İlçeden geçen konvoyu, vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı. Güvenlik önlemleri arasında ilçeden geçen konvoyu \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her Türk, asker doğar\' sloganları ve tekbirlerle karşılayan kalabalık, uzun süre sevinç gösterisi yaptı.