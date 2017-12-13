(Görüntülü Haber) Şüpheli araçtan bomba çıktı, 1 kişi gözaltına alındı (2)

Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) Bahçelievler\'de polisi alarma geçiren şüpheli bir araçtan bomba çıktığı ve bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kapalı kasa minibüste patlayıcı madde olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Aracın bulunduğu sokak emniyet şeridiyle kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Terörle Mücadele Şubesi ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek araçta inceleme yaptı. Araçta zaman zaman fünye ile kontrollü patlatma yapıldı. Araçta bulunan malzemeler indirilerek incelemeden geçirildi. Yaklaşık 2,5 saat incelenen şüpheli araçta bomba bulunduğu öğrenildi. Bir kişi gözaltına alınırken şüpheli araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.