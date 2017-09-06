(Görüntülü Haber) Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi açılan ateş sonucu yaralandı.



Olay akşam saatlerinde Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi 45. sokak üzerinde meydana geldi. 5 yaşındaki Ender A.\'nın sünnet düğününde alkol alan davetliler arasında arasında kavga çıktı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Kavga, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sonlandırıldı. Kanlar içinde kalan yaralılar davetlilerin otomobilleri ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 100\'ün üzerinde boş kovan ele geçirildi. Polis, yaralıların kaldırıldığı hastanede yeni kavga yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.



Olayla ilgili 300 kişinin katıldığı düğün kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.