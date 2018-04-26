(Görüntülü Haber) Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5\'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA\'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10\'uncu şampiyonluğuna ulaştı. Mustafa AKIN, İstanbul-DHA VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Final Serisi son maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA\'yı 25-23, 25-23, 25-20\'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 10. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Final Serisi\'ni 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi\'nde son altı sezonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon Türkiye\'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) almayı başaran VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş\'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri\'nde 4. kez Avrupa\'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.