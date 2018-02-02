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(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de yangın mahalleliyi sokağa döktü

Haber: İstanbul,(DHA) Sultanbeyli'de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

02 Şubat 2018 14:44

Haber: İstanbul,(DHA) Sultanbeyli\'de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın dün Necip Fazıl Mahallesi Hüsün Sokak\'taki 4 katlı bir binada çıktı. En üst katta çıkan yangın kısa sürede binanın çatı katına sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sokağa dökülen mahalleli yangına müdahaleyi meraklı gözlerle izledi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hasteneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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