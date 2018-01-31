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(Görüntülü Haber) Sultanahmet Meydanı'ndaki terör saldırısında karar (1)

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Sultanahmet Meydanı'nda 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada karar açıklandı

31 Ocak 2018 18:06

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Sultanahmet Meydanı\'nda 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 329\'ar yıl hapis cezası verildi.

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