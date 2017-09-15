T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA'da sulama kanalı içinde 25 yaşlarında kadın cesedi bulundu

15 Eylül 2017 19:35

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da sulama kanalı içinde 25 yaşlarında kadın cesedi bulundu. Olay, merkez Yüreğir İlçesi\'ne bağlı Ali Hocalı Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suyun içerisinde sürüklenen bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ile sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir çiftlikte çalışan vatandaş, sulama kanalına atlayarak cesedi sudan çıkardı. 25 yaşlarında bir kadına ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, bulunan ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SalihDHAADANAOlayYüreğirAli Hocalı MahallesiDevlet SuDSİSuyunBuKadınınAdana Adli Tıp KurumuPolisin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24