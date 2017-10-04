(Görüntülü Haber) Suikast timi davasında karar duruşması

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 46 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasında sona gelindi. Mahkeme, kararını açıklamak üzere toplandı. Sanıkların son sözlerinini alınmasından sonra karar açıklanacak. 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 46 sanığın yargılandığı Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın duruşmasına bugün tekrar başlandı. Sanıklardan Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli Albay Ramazan Elmas\'ın dosyasının ayrılması üzerine yargılanan sanık sayısı 47\'den 46\'a indi. Yoklamayla başlayan duruşmada, tümamiral Tezcan Kızılelma, tuğamiral Ünsal Coşkun ve bu davadan tutuksuz yargılanan yarbay Hüseyin Yılmaz, SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katıldı. 43 SANIK İÇİN KARAR VERİLECEK Duruşmada 43 sanık için karar verilecek. Sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara\'da devam eden Yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe için ise karar açıklanmayıp, dosyaları ayrılacak. SANIKLARIN SON SÖZLERİ ALINDI Duruşmada sanıkların ilk olarak son sözleri alınmaya başlandı. İlk sözü alan MAK timi üyesi teğmen Burak İpek, \"Hayatım boyunca hiç ceza almadım. Kendimi bu güne sakladım. Bana büyük büyük cezalar vermek hayatın olağan akışına aykırı. Bana büyük büyük cezalar vermek size nasip olacak. Mahkemede uygun bir yargılama yapılmadığına inanmıyorum. Hukuksuz bir yargılama olduğuna inanıyorum. Çabuk bitti. Çıkan kararın prematüre olacağına inanıyorum. Hukukun üstünlüğünün önde tutulduğu mahkemelerde yargılanmak istiyorum tekrar. Anayasayı tanımıyorum deme şansımız yoktu. Bizler çimenleriz, fillerin bulunduğu yerde bizler ezildik\" dedi. Sanıklardan Haldun Gülmez\'in son sözü olarak 6 sayfalık bir yazı okuma isteğini Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ kabul etmedi. DAVANIN GEÇMİŞİ 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma timlerinden oluşan 37 kişilik özel tim, başarılı olamayınca 2 polisi şehit edip kaçtı. Bu kişilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü\'nün imamı olduğu belirtilen \'Paşa\' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu\'nun da aralarında bulunduğu 25\'i ilk olarak yakalanarak tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe ise yakalanamadı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın iddianamnesinde, sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere Marmaris\'e geldikleri belirtilen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen\'in de bulunduğu, 3\'ü firari toplam 47 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların, \'Cumhurbaşkanına suikast\', \'anayasayı ihlal\', \'yasama organına karşı suç\', \'hükümete karşı suç\', \'silahlı terör örgütü yöneticisi olma\', \'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme\', \'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme\', \'kasten öldürmeye teşebbüs\', \'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\', \'zincirleme şekilde silahla tehdit\', \'Cumhurbaşkanına hakaret\', \'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret\', \'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma\' suçlarından 6\'şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.