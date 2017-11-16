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(Görüntülü Haber) Suç makinesi hırsız, tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 11 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan, aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan 42 yaşındaki Murat İ

16 Kasım 2017 22:15

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de 11 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan, aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan 42 yaşındaki Murat İ., yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde son 5 ayda 11 farklı adreste hırsızlık olayının faili olarak aranan Murat İ.\'yi merkez Melikgazi İlçesi Eski Sanayi 8. Cadde\'de fark etti. Ekipler, kısa süreli kovalamacının ardından Murat İ.\'yi gözaltına aldı.

Ağrı\'daki bir hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 2 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat İ., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat İ.\'nin daha önceden aynı suçtan 22 kaydının bulunduğu belirtildi.

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