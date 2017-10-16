(Görüntülü Haber) Su seviyesi düşünce, Sevgi Adası'na yürüyerek ulaştılar

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'daki Seyhan Baraj Gölü\'nde su seviyesi düşünce, göl içerisindeki Sevgi Adası\'na yaya yolu açıldı. Yağışların azlığının yanı sıra ovaya su verilmesiyle birlikte Seyhan Baraj Gölü\'nde her yıl en az bir kere su seviyesi düşüyor. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte gölün içerisinde bulunan Sevgi Adası\'na yaya olarak da ulaşılabiliyor. Bu yıl da suların azalmasıyla birlikte ziyaretçiler, adaya akın etti. Normal zamanlarda kayık ve sandalları kullanan ziyaretçiler, güneşli havada yürüyerek adaya doğru ilerleyip, bu anı da fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirdi.