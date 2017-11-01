T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Su basan salonu öğrenciler temizledi

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da, dün etkili olan sağanak yağıştan dolayı Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin spor salonun su bastı

01 Kasım 2017 19:11

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da, dün etkili olan sağanak yağıştan dolayı Adnan Menderes Anadolu Lisesi\'nin spor salonun su bastı. Öğrenciler paspaslarla salonda biriken yağmur sularını temizledi. Şanlıurfa\'da dün öğle saatlerinde aniden bastıran yağmurdan dolayı Adnan Menderes Anadolu Lisesi\'ndeki spor salonunu su bastı. Öğrenciler bugün spor faaliyetlerini yapmak için gittikleri salonun su altında kaldığını görünce paspaslarla biriken suları dışarı atmak için uğraştı. Her kış mevsiminde aynı sorunu yaşamaktan dolayı zorluk çektiklerini öne süren öğrenciler, mağduriyetlerini dile getirmek için video çekip sosyal medya üzerinde seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrenciler sorunlarının sadece su baskınları olmadığını belirterek, okul yolunun halen stabilize olduğuna da dikkat çekti. Okul yollarının çamurdan geçilmediğini belirten öğrenciler, \"Bizler bu yaşadıklarımızı hak etmiyoruz. Kışın hep böyle sorunlarla karşı karşıyayız. Bu yüzden bazı arkadaşlarımız okula gelmek istemiyor. Kar ve yağmur yağınca okula ulaşım hiç kolay olmuyor. Bunun yanında sınıflar ve spor salonunu sürekli su basıyor\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adnan Menderes Anadolu LisesiHerOkulKışınBuKarBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24