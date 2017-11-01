(Görüntülü Haber) Su basan salonu öğrenciler temizledi

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da, dün etkili olan sağanak yağıştan dolayı Adnan Menderes Anadolu Lisesi\'nin spor salonun su bastı. Öğrenciler paspaslarla salonda biriken yağmur sularını temizledi. Şanlıurfa\'da dün öğle saatlerinde aniden bastıran yağmurdan dolayı Adnan Menderes Anadolu Lisesi\'ndeki spor salonunu su bastı. Öğrenciler bugün spor faaliyetlerini yapmak için gittikleri salonun su altında kaldığını görünce paspaslarla biriken suları dışarı atmak için uğraştı. Her kış mevsiminde aynı sorunu yaşamaktan dolayı zorluk çektiklerini öne süren öğrenciler, mağduriyetlerini dile getirmek için video çekip sosyal medya üzerinde seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrenciler sorunlarının sadece su baskınları olmadığını belirterek, okul yolunun halen stabilize olduğuna da dikkat çekti. Okul yollarının çamurdan geçilmediğini belirten öğrenciler, \"Bizler bu yaşadıklarımızı hak etmiyoruz. Kışın hep böyle sorunlarla karşı karşıyayız. Bu yüzden bazı arkadaşlarımız okula gelmek istemiyor. Kar ve yağmur yağınca okula ulaşım hiç kolay olmuyor. Bunun yanında sınıflar ve spor salonunu sürekli su basıyor\" dedi.