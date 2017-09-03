(Görüntülü Haber) STK'lardan Tahir Elçi'nin kabrine bayram ziyareti

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Barosu öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü gününde, 2015 yılında basın açıklaması yaparken, silahla vurularak yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin kabrini ziyaret etti.



Merkez Sur İlçesi\'ndeki tarihi Dört Ayaklı Minare’de 28 Kasım 2015 günü güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi, merkez Bağlar İlçesi\'ndeki Yeniköy Mezarlığı\'nda bulunan kabri başında anıldı. Diyarbakır Barosu öncülüğünde aralarında İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipler Birliği\'nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan grup, Elçi\'nin kabri başında dua okudu.



Burada konuşan Baro Başkanı Av. Ahmet Özmen, Tahir Elçi cinayetinin failli meçhul cinayet olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, zanlıların bulunması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Özmen, şöyle konuştu:



\"Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 günü henüz adresi bilinmeyen bir kurşunla katledildi, alçakça bir şekilde aramızdan alındı. Ne yazıkki failleri henüz bulunmuş değil. Diyarbakır Barosu olarak, her cuma günü aynı saatte adliye önünde Tahir Elçi\'nin faillerinin bulunmasını yüksek sesle haykırıyor ve adalet talep ediyoruz. Bugün de mezarı başında, kendisinin huzurunda aynı talebi, devlet ve kamuoyuna tekrar haykırıyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı ve Dünya Barış Günü aynı güne denk geldi. Sevgili Tahir Elçi, bütün yaşamını adalet, barış ve özgürlük mücadelesine adadı ve bu uğurda da canını verdi. Coğrafyamızda yaşanan çatışmalı sürecin Kürt halkına ve diğer halklara hiçbir fayda sağlanmayacağını haykırırken, tarihi eserlerimizi, geçmişimiz, kültürümüzü korunmasını savunurken, onları bedeniyle müdeafa ederken alçakça bir kurşunla katledildi. Tahir Elçi, anne babasının, eşinin yanında alınan, işkencede öldürülen onlarca insanın failini bulmaya hayatını adadı. Ama ne yazıkki kendisi bir faili meçhul cinayete kurban gitti. Daha önce de söylediğimiz gibi, Tahir Elçi cinayetinin, failli meçhul cinayetler kervanına eklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, Tahir Elçi\'nin katillerini bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz.\"



Yapılan konuşmanın ardından, Tahir Elçi\'nin mezarına karanfil bırakan grup, daha sonra buradan ayrıldı.