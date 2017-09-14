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(Görüntülü Haber) Spor Toto Çorum'a İmam Hatip Orta Okulu yaptırıyor

Yusuf ÇINAR ÇORUM,(DHA) SPOR Toto Teşkilatı, Çorum?da bir İmam Hatip Okulu ve iki adette İlköğretim okulu yaptırıyor

14 Eylül 2017 20:02

Yusuf ÇINAR ÇORUM,(DHA) SPOR Toto Teşkilatı, Çorum?da bir İmam Hatip Okulu ve iki adette İlköğretim okulu yaptırıyor. Çorum\'da 3 ay önce yapımına başlanan İmam Hatip Orta Okulu inşaatı ve iki İlköğretim Okulu inşaatının 2018 yılı 5. ayında tamamlanacağı belirtildi. Spor Toto Teşkilatı\'nın Çorum İl Özel İdaresine yapılacak üç okulun ödeneğini gönderdiğini ve yüklenici firmanın ihale yolu ile üç okulun yapımını üstlendiği belirtildi. Firmanın şantiye sorumlusu Recep Kaygusuz yaptığı açıklamada, yüklenici firma olarak Çorum İl Özel İdaresinin açtığı ihaleye girdiklerini ve ihale yolu ile üç okulun yapımını üstlendiklerini verilen tarihte teslim edeceklerini söyledi. Recep Kaygusuz, Çorum\'un Karakeçili Mahallesinde 16 derslikli bir imam hatip ortaokulu, Buharaevler ve Ulukavak Mahallelerinde yine 16 derslikli birer İlköğretim okulu yapılacağını söyledi.

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