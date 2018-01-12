T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) SP Lideri Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkaracağız

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkaracağız ve Allah'ın izniyle de inanıyoruz ki samimi olarak bu aday, kazanacak" dedi

12 Ocak 2018 19:10

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkaracağız ve Allah\'ın izniyle de inanıyoruz ki samimi olarak bu aday, kazanacak\" dedi. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gaziantep\'te partisi tarafından düzenlenen Medya Buluşması\'nda, gazetecilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümetin iç ve dış politikalarını eleştirdi. Hükümetin rant görmediği alana yatırım yapmadığını iddia eden Karamollaoğlu, \"Bu iktidar, bugüne kadar geçmişimizi sattı. Birikmiş bütün değerlerimiz satıldı, devlete ait fabrikalarımız. Buradan tam 75 milyar dolarlık gelir elde etti. Bazı açıklar bununla kapatıldı. Şimdi geleceğimizi satıyor. Köprü yapıyor, \'Bunun parasını ödemedik ama gelecekte ödeyeceğiz\' diyor. Hastane yapıyor, \'Bunun parasını biz şimdi ödemedik ama gelecekte ödeyeceğiz\' diyor. Şimdi İstanbul Kanalı yapılmaya başlanacak. İstanbul Kanalı da gelecekte ülkenin sırtına bir kambur olacak. Öyle gözüküyor. Rant, bu arkadaşların bir numaralı hedefi. Rant görmedikleri hiçbir yerde yatırım yok. Bunun için sanayiye yatırım yapma diye bir dertleri hiç bir zaman olmadı; çünkü sanayi, rant yeri değildir\" diye konuştu. \'HÜKÜMET, UZAKLAŞTIRIYOR\' Milletvekillerinin, belediye başkanlarının, seçilmiş insanların hiçbir kıymeti kalmadığını dile getiren Karamollaoğlu, \"Kendileri diyor, \'Seçilen insanı, makamdan onu seçenler uzaklaştırır\'. Şu anda hükümet, uzaklaştırıyor. Bundan dolayı üzüntülüyüz ve sıkıntılıyız. Atmış oldukları bazı adımlar, geçmişte yaşanan birtakım sıkıntıların halledilmesine vesile olmuş olabilir. Biz, bundan dolayı da müteşekkiriz; ancak bir müspet iş yapmak elli tane hatanın üstünü örtmez\" dedi. \'İNANIYORUZ Kİ BU ADAY, KAZANACAK\' Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceklerini belirterek, bu adayın kazanacağını savunan SP Lideri Karamollaoğlu, \"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkaracağız ve Allah\'ın izniyle de inanıyoruz ki samimi olarak bu aday, kazanacak. Diğer partiler de aday gösterebilir ki gösterecekler de büyük ihtimalle. Ama şu andaki manzara, artık bu işin böyle gitmeyeceğine inananların adedinin arttığını gösteriyor\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCUGAZİANTEP DHASAADET Partisi SP Genel Başkanı Temel KaramollaoğluAllahSP Genel Başkanı Karamollaoğlu GaziantepMedya BuluşmasıBirKaramollaoğluHükümetinBirikmişBuradanBazıKöprüHastaneKanalıRant

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24