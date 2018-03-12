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(Görüntülü Haber) SP Hastası gencin polis olma hayali gerçekleşti

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) Osmaniye'de ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası 16 yaşındaki Talha Tozluklu'nun en büyük hayali olan, polis üniforması giyip, ekip arabasıyla devriyeye atma hayali gerçekleştirildi

12 Mart 2018 15:35

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) Osmaniye\'de ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası 16 yaşındaki Talha Tozluklu\'nun en büyük hayali olan, polis üniforması giyip, ekip arabasıyla devriyeye atma hayali gerçekleştirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından babası ve kardeşiyle birlikte 7 Ocak Mahallesi\'ndeki evinden alınan Tozluklu, kısa bir gezinin ardından ilk olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı, postür ve hareket bozukluğu rahatsızlığı olan SP hastası genç, Özel Harekat Polisleri tarafından Baş komiserim hoş geldiniz denilerek karşılandı. Emniyetin kullandığı araçları yakından tanıyan Talha Tozluklu\'nun en çok zırhlı ve TOMA araçlarının dikkatini çektiği gözlendi. Zeytin Dalı Harekâtına katılan güvenlik güçlerine başarılar dileyen Tozluklu, onlar için dua ettiğini ifade etti. Özel Harekat Polisleri ile bir süre sohbet eden Tozluklu, ardından Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) merkezine geçti. Burada kameralara yansıyan görüntüleri izleyen ve merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan genç, araçların nasıl takip edildiğini de öğrendi. Talha Tozluklu\'ya, Yediocak İlkokulu önündeki MOBESE noktasından evlerinin bulunduğu cadde ve mahalle esnafı izlettirildi. Daha sonra ise İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman\'ı makamında ziyaret eden Talha, en büyük hayalini gerçekleştirdiği için Gökduman\'a teşekkür etti. Müdür Gökduman, çeşitli hediyeler verdiği Tzoluk\'luyu istediği zaman emniyete gelebilip ağabeyleri ve ablaları ile gezebileceğini ifade etti.

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