(Görüntülü Haber) SP Genel Başkan Yardımcısı Bitmez: 'Cumhurbaşkanı, senden büyük Allah var' diyemiyorlar

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, \"Cumhurbaşkanı, yalnız kaldığını söylüyor; ama yalnız kalmasının yanındaki en büyük etken, kendisidir. Kim, kendisine yalakalık yapıyorsa onu yanında bulundurunca, onlar da \'Cumhurbaşkanı, senden büyük Allah var\' demeyi de sağlayamıyorlar\" dedi. SP Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, partisinin Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu\'nda düzenlenen merkez ilçe olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bitmez, Türkiye\'nin en büyük probleminin kutuplaşma olduğunu söyledi. Türkiye\'nin iyi yönetilmediğini savunan Bitmez, \"Ülkemiz açısından tehlike arz eden bir husus, tek adımla bu ülkenin yönetilmesidir. Cumhurbaşkanı, yalnız kaldığını söylüyor; ama yalnız kalmasının yanındaki en büyük etken, kendisidir. Yanında ona düzgün akıl verecek, fikir verecek, istişare ettiğinde kendisini doğru yönlendirecek isimlerin bulunmasını temin etmeyişindendir. Kim, kendisine yalakalık yapıyorsa onu yanında bulundurunca, onlar da \'Cumhurbaşkanı, senden büyük Allah var\' demeyi de sağlayamıyorlar. Ne derse \'Sen doğru yaparsın\' noktasında bir adım atıyorlar. Bu nedenle tek adamlık tehlikesi ile Türkiye, karşı karşıyadır\" diye konuştu. Tek adamlık yönetiminde olanların kaybetme korkusuyla yanlış işler yapabileceğini söyleyen SP Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, \"Maalesef Türkiye\'miz, bu noktada da sıkıntıya doğru gitmektedir. Bununla birlikte ülke menfaatleri öfkelenip, kişisel riskler göz önünde bulundurularak, adımlar atılır. \'Ülkemiz, iyi yönetilmiyor\' derken, bunlardan bir tanesi, Türkiye’de maalesef bir ekonomik yıkım vardır. İktidarda olmayan muhalefet partilerinin görevi, iktidarda bulunan partinin yaptığı yanlışlıkları, eksiklikleri düzeltmek üzere dile getirmektir\" dedi.