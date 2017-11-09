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(Görüntülü Haber) SÖZCÜ MUHABİRİ GÖKMEN ULU CEZAEVİNDEN ÇIKTI(1)

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte b

09 Kasım 2017 00:32

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının \"Silahlı terör örgütünü yönetme\", \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından yargılandığı davada, gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu\'nun tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Gökmen Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.  

Gökmen Ulu, saat 21.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden salıverildi. Gökmen Ulu\'yu çıkışta, ailesi ve meslektaşları karşıladı.

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