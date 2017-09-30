(Görüntülü Haber) Solucan satışından 1 yılda 1 milyon lira kazandılar

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce ABD\'den getirdikleri 100 bin solucanla organik gübre üretimine başlayan 4 girişimci, sayıları 20 milyona ulaşan solucanlardan 1 yılda 1milyon lira kazandı. Turhal\'da girişimciler 34 yaşındaki Cihangir Türköz, 31 yaşındaki Yasin Kuştepe, 37 yaşındaki Ahmet Sarıbal ve 35 yaşındaki Abdullah Mütevellioğlu, ziraat mühendisi bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine solucanla organik gübre üretmeye karar verdi. Bu kapsamda internette araştırma yaparak solucanları ABD\'nin Kaliforniya eyaletinde buldu. 2 yıl önce tanesi 25 kuruştan 100 bin solucan alan 4 arkadaş, ilçenin Tokat çıkışında kendilerine ait 200 metrekare kapalı bir alanda tesis kurdu. 20 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADILAR Buraya getirdikleri solucanları, hayvan gübresi, yumurta kabuğu ve çay posasından elde ettikleri mama ile beslemeye başladı. Yedikleri mamalarla gübre üreten solucanların sayısı 2 yılda 20 milyona ulaştı. Solucan gübresini satarak işlerini büyüten 4 girişimci, ayrıca bu işi yapmak isteyen 20 kişiye de yardımcı olarak iş imkanı sağladı. Şirket kurarak yoluna devam eden 4 girişimci Türkiye\'nin bir çok noktasına gönderdikleri solucan gübresini yabancı ülkelere de göndermeyi planlıyor. \"İNANILMAZ DERECEDE TALEP VAR\" 2 yıl önce 100 bin solucanla başladıkları işte önemli yol aldıklarını söyleyen Abdullah Mütevellioğlu, \"2 yılın sonunda solucan sayımız yaklaşık 20 milyonu buldu. Tamamen otomasyon bir tesis kurduk. Şirketleştik, bakanlık yetkilileri tarafından da kontrolümüz yapıldı. Türkiye çapında büyük bir tesis olarak devam ediyoruz. İnanılmaz derecede bir talep var. İlgiye karşılık veremiyoruz çoğu zaman. Şu anda Türkiye çapında 50?ye yakın üreticimiz var. Bizimle birlikte çalışan alt bayiimiz var. Bunların her üretim aşamasını takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Amacımız yurt dışına kaliteli ürünü satabilmek için büyük bir havuz oluşturmak. Katar, Kamerun, Hollanda, Rusya, İtalya, Almanya gibi ülkelerle tedarikçiler aracılığıyla görüşmelerimiz var. Sistem 6-7 ay içerisinde onların istediği tonajda ürünü üretebilmemizi sağlayacak. Önümüzdeki yıl Haziran-Temmuz ayları itibari ile bu 6 ülkeye çok yüksek miktarlarda satış yapılacak\" dedi. \"1 YILDA 1 MİLYON CİRO ETTİK\" Solucan satışından son 1 yılda 1 milyon lira kazandıklarını söyleyen Abdullah Mütevellioğlu, \"Bu ciro şu an sadece solucan satışı ile gerçekleşiyor. Çünkü gübre satışlarımız bakanlığın yaptığı denetim sonrası başlayacak. Yaklaşık 20-25 gün içerisinde ülke içinde satışa sunacağız\" diye konuştu. Görüntü Dökümü: -Tesisten görüntüler -Solucanların görüntüsü -Şirket ortağının açıklamaları -Detaylar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)