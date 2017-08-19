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(Görüntülü Haber) SOLOTÜRK’ün prova uçuşu, heyecan yarattı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Atatürk’ün kente gelişinin 88'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında yarınki gösteri için F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı

19 Ağustos 2017 01:18

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Atatürk’ün kente gelişinin 88\'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında yarınki gösteri için F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı. Dünya’da F 16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden olan SOLOTÜRK ekibi, Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 88\'inci yıldönümü kutlamalarında yapılacak gösteri öncesi, bir F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı. Uçuş, vatandaşlarda büyük heyecan yarattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki vatandaşlar, ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Uçuşu, SOLOTÜRK ekibinin iki üyesi de yerden koordine etti. Vatandaşlar, ekibin üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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