T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sokak kedisi, telef olan yavrusunu böyle kokladı

Mesut IŞIK/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir sokak kedisinin telef olan yavrusunu koklayıp yalaması, izleyenlere duygulu anlar yaşattı

01 Nisan 2018 15:24

Mesut IŞIK/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir sokak kedisinin telef olan yavrusunu koklayıp yalaması, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi\'nde esnafın bakıp beslediği kedi, bir süre önce 4 yavru doğurdu. Yavru kedilerden biri, belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Anne kedi, telef olan yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı. Dakikalarca yavrusunu koklayıp yalayan anne kedi, daha sonra minik kediyi ağzıyla taşıyıp yol kenarına bıraktı. Bu anlar, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla ile görüntülendi.

Kedi ile yavrularına bakan esnaf, \"Anne kedinin durumu bizi çok üzdü. Ona ve diğer 3 yavrusuna bakmaya devam edeceğiz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut IŞIKBURSA DHA BURSAMerkez OsmangaziAltıparmak CaddesiYavruAnneDakikalarcaBuKediOna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24