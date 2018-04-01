(Görüntülü Haber) Sokak kedisi, telef olan yavrusunu böyle kokladı

Mesut IŞIK/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir sokak kedisinin telef olan yavrusunu koklayıp yalaması, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.



Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi\'nde esnafın bakıp beslediği kedi, bir süre önce 4 yavru doğurdu. Yavru kedilerden biri, belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Anne kedi, telef olan yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı. Dakikalarca yavrusunu koklayıp yalayan anne kedi, daha sonra minik kediyi ağzıyla taşıyıp yol kenarına bıraktı. Bu anlar, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla ile görüntülendi.



Kedi ile yavrularına bakan esnaf, \"Anne kedinin durumu bizi çok üzdü. Ona ve diğer 3 yavrusuna bakmaya devam edeceğiz\" dedi.