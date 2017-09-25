T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sokak hayvanları için kısa film çektiler

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA'da hayvansever tiyatrocular, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına dikkat çekmek için 'Mesaj' adlı kısa film çekti

25 Eylül 2017 13:53

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA\'da hayvansever tiyatrocular, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına dikkat çekmek için \'Mesaj\' adlı kısa film çekti. Filmin yönetmenliğini Serkan Özyumuşak yaparken, tiyatrocular Nihavent Özyumuşak ve Ergün Özfırıncı ile \'Arthur\' adlı kedi rol aldı. Sokak hayvanlarının beslenmesinin komik bir dille anlatıldığı 4.5 dakikalık film, çok sayıda hayvansever tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Filmle yiyecek ve su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına dikkat çekmek istediklerini belirten oyuncu Ergün Özfırıncı, \"Amacımız herkesin sokak hayvanları için evinin önüne bir kap yemek ve su koyması. Onların da acıktıkları, susuz kaldıkları yani canlı oldukları unutulmamalıdır. Buna dikkat çekmek için kısa bir film çekerek sosyal medyada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KİBRİTOĞLUADANA DHAADANAFilminSerkanNihaventErgünSokakFilmleOnlarınBuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24