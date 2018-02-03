T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor

03 Şubat 2018 16:41

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği bünyesinde bir araya gelen gönüllü hayvanseverler, hastalanan veya kaza geçiren bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmeleri için belediye tarafından İspat Cami Mahallesi\'nde tahsis edilen 400 metrekarelik alanda hayırseverlerin bağışlarıyla barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 15 Haziran 2017 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, \"Sokak hayvanları için yetmediğimizi görerek belediye başkanımızdan yer istedik ve bu alanı tahsis etti. İçinde de kendi çabalarımızla ve vatandaşların yardımıyla bazı şeyler oluşturduk. İyi gidiyor, ancak daha çok desteğe ve insana ihtiyacımız var\" dedi. Amaçlarının sokak hayvanlarına yardım etmek olduğunu ifade eden Cebeci, \"Bu tür bir yere sokaktaki canların oldukça ihtiyacı var. Daha önce evlerimizde bakıyorduk, ancak bu sorun olmaya başladı. Amacımız burada sokak canlarını tedavi ettirip, karınlarını doyurmak, sağlıklarına kavuştuktan sonra ise kısırlaştırıp sahiplendirmek veya yeniden dışarıya salmak\" diye konuştu. \'DESTEK BEKLİYORUZ\' Sevinç Cebeci, barınağa ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, \"Destek olarak mama, battaniye, pike veya nevresim istiyoruz. Destek olmak isteyen gönüllülerin Cumartesi, Pazar günlerini bize ayırarak, burada bizlere yardım etmelerini istiyoruz. 1 saatlerini dahi ayırsalar temizlik yapar, canlarımızı besleriz. Özellikle araçları olanlara ihtiyacımız var. Mama bırakmak için sokaklara çıkıyoruz, ancak bir kaç arkadaştan öteye gidemiyoruz\" şeklinde konuştu. \'20 CANI İYİLEŞTİRİP, SALDIK\' Yapımı devam eden barınakta şu an 11 köpeğin olduğunu belirten Cebeci, \"Tabi sayı gün geçtikçe artıyor. 7 hayvanın tedavisi ise veteriner kliniğinde sürüyor. Evlerde de 9 yavru köpeğimiz var. Bunun dışında yine evlerde kedilerimize bakıyoruz. Sokak canlarımızın kışı rahat geçirmesini istiyoruz. İyileştikten sonra saldığımız ise 20 canımız var\" dedi. Sevinç Cebeci, barınağı 1 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanSokak Hayvanlarını Koruma DerneğiKeşan Sokak Hayvanlarını Koruma DerneğiCami MahallesiKeşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç CebeciHaziranAmaçlarınınCebeciDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24