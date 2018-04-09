(Görüntülü Haber) Sobadan zehirlenen anneanne ile torunu öldü (2) - Yeniden

Sayın Yazı işleri Müdürlerine;



‘Sobadan zehirlenen anneanne ile 2 torunu öldü’ başlıklı haberimizde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Alparslan Sungur’un, hayatta olduğunun bildirilmesi üzerine haberi yeniliyoruz.

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YENİDEN





Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM/ARAKLI(Trabzon),(DHA) - TRABZON\'un Araklı ilçesinde Kıymet Soyyiğit (77) ile torunları Alparslan (28) ile Hüseyin Sungur (25), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kıymet Soyyiğit ve torunu Hüseyin Sungur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Alparslan Sungur ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



İlçede dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 19 Nolu Sokak\'taki 4 katlı binanın 2’nci katında ziyaretine gelen torunlarıyla oturan Kıymet Soyyiğit’ten haber alamayan yakınları eve geldi. Evde bulunanların hareketsiz halde yattığını fark edilmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kıymet Soyyiğit ile torunu Hüseyin Sungur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alparslan Sungur ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kıymet Soyyiğit ile torunu Hüseyin Sungur’un sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda hayati fonksiyonları duran ancak, yapılan müdahalelerle yaşama döndürülerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Alparslan Sungur\'un, hayati tehlikesinin sürdürdüğü bildirildi. Sungur\'un kentte bir otelde çalıştığı öğrenildi. Acı haberle aile yakınları ve ilçe sakinleri de üzüntüye boğuldu.



Yaşamını yitiren Kıymet Soyyiğit\'in cenazesi, Araklı ilçesi Yeşilköy Mahallesi\'nde, torunu Hüseyin Sungur\'un cenazesinin ise Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi\'nde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan anneanne ile torunun yaşamlarını yitirdiği binada geçtiğimiz günlerde bu tür olaylara karşın önlem alınarak baca ve soba temizliği yapıldığı belirtildi.