(Görüntülü Haber) Siyasiler, TBMM 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılış resepsiyonunda gündemi değerlendirdi (1) 

ANKARA (DHA) - TBMM 26. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu TBMM Tören Salonunda gerçekleşti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran\'a ziyaretine ilişkin, \"İran\'da Kuzey Irak görüşülecek. Bu görüşmeden sonra süreç için ciddi bir yol haritasını belirlemiş olacağız\" dedi.





YÜZDE 40 MTV ZAMMI



Erdoğan, yüzde 40 MTV zammına ilişkin, \"Şu anki zam oranını bakanlar kurulu değelerlendirdikten sonra ne yapılabilir tekrar düşürme olur mu olmaz mı hükümetin takdiridir\" dedi.





ERDOĞAN, PERŞEMBE GÜNÜ MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK



Erdoğan, Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kuzey Irak konusunu görüşeceğini de ifade etti.





ERDOĞAN MECLİS BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN VE MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ



TBMM\'nin açılış resepsiyonundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mermerci salonda görüşmeye başladı.





(KUZEY IRAK REFERANDUMU) \"ÇÖZÜLEBİLİR. İNİSİYATİF ALMAYA HAZIRIZ\"



Başbakan Binali Yıldırım Kuzey Irak referandumuna ilişkin, \"Genelkurmay Başkanı İran\'a gidiyor. Çözülebilir. İnisiyatif almaya hazırız\" dedi.





(FETULLAH GÜLEN\'İN İADESİ) \"TEKNİK HİÇBİR ENGEL KALMADI\"



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in iadesiyle ilgili, \"Teknik hiçbir engel kalmadı. Süreç tamamlandı\" dedi.