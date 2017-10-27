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(Görüntülü Haber) Siverek'te Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyonda 10 tutuklama

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek Tapu Müdürlüğü'ne düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında tapu müdürü ve memurlarının da bulunduğu 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

27 Ekim 2017 19:59

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek Tapu Müdürlüğü\'ne düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında tapu müdürü ve memurlarının da bulunduğu 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek Tapu Dairesi\'nde görevli müdür ve memurların aldıkları rüşvet karşılığında yasa dışı işlem yaptıkları yönünde ihbarı üzerine harekete geçerek, 11 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan aralarında tapu müdürü ve memurlarının bulunduğu 11 kişiden 10\'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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