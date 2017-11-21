(Görüntülü Haber) Siverekli öğrencilerden şehit öğretmenin annesine mektup

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçen Haziran ayında Tunceli’de kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın annesine ulaştırılmak üzere mektup yazdı. İmam Hatip Lisesi\'nde eğitim gören 11/B sınıfı öğrencileri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve annesine duygu ve düşüncelerini aktardılar. Öğrencilerden Necati Özkan imzasıyla yazılan mektupta şu ifadeler kullanıldı: \"Necmettin öğretmenimizin Melek annesine. Merhaba sevgili annemiz; sen koca yürekli bir annesin bunu biliyor musun? Çünkü sen bu vatan uğruna, oğlunu şehit vermiş bir annesin. Allah bizi de öğretmenimiz gibi bir mertebeye ulaştırır inşallah. Öğretmen demek anne demek, baba demek, Necmettin öğretmen o çocukların hem annesi ve hem de babası oldu. Ben o çocuklardan birisi değilim ama bizim baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk öğretmenliğin yüksek bir makam olduğunu öğretti. Kim bilir daha o çocuklara sevmeyi, gülümsemeyi öğretecekti. seni aramızdan alan hain terör örgütü, yüreğimiz de gülen yüzünü ışığını hiçbir zaman söndürmeyecek. Sevgili annemiz, onlar bilsinler ki senin gibi anneler var oldukça, Necmettin Yılmaz gibi öğretmenlerimiz ve Ömer Halisdemir gibi askerlerimiz oldukça bu vatanı kimse bölemez.\" Mektup ve üzerinde; \'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve en saygın unsurlarıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Necmettin Yılmaz\' yazılı plaket, 24 Kasım öğretmenler gününde şehidin annesine ulaştırılmak üzere postaya verildi. Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abbas Polat, duyarlılığından dolayı öğrencilerini kutladı.