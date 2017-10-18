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(Görüntülü Haber) Siverek Tapu Müdürlüğü'ne operasyon: 11 gözaltı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, Tapu Müdürlüğü'ne düzenlenen operasyonda 11 memur, gözaltına alındı

18 Ekim 2017 17:17

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, Tapu Müdürlüğü\'ne düzenlenen operasyonda 11 memur, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Tapu Müdürlüğü\'nde yolsuzluk, rüşvet ve usulsüz tapu devri yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde ilçenin Hürriyet Caddesi\'nde bulunan Tapu Müdürlüğü\'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, müdürlükte görevli 11 memur, gözaltına alındı. Siverek Tapu Müdürlüğü\'nde arama yapan ekipler, bazı evraklara da el koydu.

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