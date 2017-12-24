(Görüntülü Haber) Sivas'ta yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ta dünden beri devam eden sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı işyerlerini su bastı.



Sivas\'ta dünden beri etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte hava sıcaklığı 7 dereceye düşerken, Toptancılar Sitesi\'nde birçok işyerini su bastı. Esnaf, işyerlerine dolan suyu, kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. 12 yıldır Toptancılar Sitesi\'nde çalıştığını ifade eden Bünyamin Kavak, tepki olarak suya olta attı. Kavak, \"Her yağmur yağışında buraları su basıyor. Ben de tepki göstermek amacıyla suya olta attım\" dedi.



Site esnafı, altyapı eksikliği nedeniyle birçok işyerini su bastığını ve maddi zarar meydana geldiğini belirterek çözüm istedi.