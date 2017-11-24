(Görüntülü Haber) Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, dün öğlen saatlerinde G.T. isimli kadının İstanbul\'dan Sivas\'a uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Takibe alınan G.T.\'nin Sivas\'ta birlikte hareket ettiği H.Ş. ve M.A. ile bindikleri araçla kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu şüpheliler yakalandı. G.T.\'nin İstanbul ve Sivas\'ta birlikte hareket ettiği belirlenen Ş.G. ise otobüs terminalinde gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 905 adet ecstasy hap ile 159 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler G.T., H.Ş., M.A. ile Ş.G. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.