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(Görüntülü Haber) Sivas'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı

25 Ocak 2018 11:01

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, geceyarısı Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GC 2623 plakalı otomobil kar yağışının de etkisi ile kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrulan otomobil yol üzerinde takla atarak ters döndü. Kazanın fark edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan Hasan Bircan (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaralı Bekir Hatipoğlu (35) ise, kaza yerindeki ilk müdahale ardından ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedaviye alındı. Kazanın ardından yolun bir şeridi 2 saat boyunca ulaşıma kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Bircan\'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil de çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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