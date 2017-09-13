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(Görüntülü Haber) Sivas'ta orman yangını

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli İlçesi'nde, arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı

13 Eylül 2017 17:01

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli İlçesi\'nde, arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda ağaç kül oldu. İlçeye bağlı Demirözü Köyü\'nde dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın daha sonra çevredeki ormanlık alana sıçramasıyla ağaçlar kül oldu. İtfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait arasözler ile yangına müdahale etti. Demirözü Köyü sakinleri yanlarında getirdikleri küreklerle alevlere müdahale etti. Sarp arazide yol açmak için ise kepçe ve dozerler de bölgeye sevk edildi. Orman yangını gece saatlerine kadar devam etti. Yangın müdahalelerin ardından güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında çok sayıda ağaç kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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