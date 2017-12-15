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(Görüntülü Haber) Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 kadın adliyeye sevk edildi

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kadından 3'ü adliyeye sevk edildi

15 Aralık 2017 18:55

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kadından 3\'ü adliyeye sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin, \'Emniyet kadın mahrem\' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılından sonra emniyet müdür yardımcısı eşleriyle sohbetlere katıldığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan kadın zanlılar emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kadın, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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