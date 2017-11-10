(Görüntülü Haber) Sivas'ta eksi 2 derecede Ata'ya saygı (3)

ENGELLİ SPORCULAR ATATÜRK İÇİN KOŞTU



Cumhuriyet Üniversitesi\'nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programları kapsamında Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu tarafından \'Ata\'ya Saygı\' koşusu düzenledi.



Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yarışma, genç bayanlar ve genç erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Yarışmaya engelli sporcular da katıldı.



Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde gerçekleşen yarışmada öğrenciler kıyasıya yarışırken Genç Erkekler kategorisinde koşan Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Milli Sporcu Nur Ahmet Akal ikinci oldu. Genç Bayanlar kategorisinde ise Görme Engelli Milli Sporcu Öznur Alamur ikinci olarak büyük sevinç yaşadı.



Yarışma sonrası konuşan Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü ikinci Sınıf öğrencisi Milli Sporcu Nur Ahmet Akal, \"Bugün Ata’mızı anmak için Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) olarak Ata’ya saygı koşusu yaptık. Ben de bu yarışmada ikinci oldum, gururluyum\" dedi.



Görme engelli Milli sporcu Öznur Alamur ise \"Bugün burada Ata’mızı anma koşusu düzenlendi. Bu yarışmada ikinci oldum. Gerçekten çok gururluyum. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda ikinci sınıf öğrencisiyim. Buradan bu etkinlikleri düzenleyen başta rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ata\'mızı derece ile anmanın gururunu yaşıyorum\" dedi.



Yarışma sonrası dereceye giren sporculara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Taşkın ve Prof. Dr. Ünal Kılıç tarafından madalyaları verildi.