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(Görüntülü Haber) Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı aşuresi dağıtıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ulu Cami'de 5 bin kişilik aşure dağıtıldı

03 Ekim 2017 20:09

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatı ile Ulu Cami\'de 5 bin kişilik aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanlığı, \'Aşure Günü\' dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatı ile 13 ildeki 14 camide aşure dağıtımı yaptırdı. Sivas\'ta Ulu Cami\'de öğle namazı ardından yapılan aşure ikramına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder, aşure gününün önemine değinerek, şöyle dedi: \"Sayın Cumhurbaşkanımız her yıl Muharrem ayında aşure ikramında bulunuyor. Ben de bu yıl burada görevlendirildim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ikramla birliğimizi beraberliğimizi pekişmesini diliyor. Muharrem ayının tarihimizde müstesna bir yeri vardır. Muharrem ayının birliğimize beraberliğimize vesile olmasını diliyorum.\" Konuşma ardından üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 5 bin kişilik aşure cami avlusunda toplananlara dağıtıldı.

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