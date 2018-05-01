(Görüntülü Haber) Sivas ve Tokat'ta 1 Mayıs coşkusu

Hüsnü Ümit AVCI- Hakan KALELİ- Fatih YILMAZ/SİVAS, TOKAT, (DHA) - SİVAS ve Tokat\'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı.



Sivas merkezdeki 1 Mayıs kutlamaları, Mevlana Meydanı\'nda yapıldı. Ethembey Parkı yakınlarında toplanan, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri ve sendika üyeleriyle çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, güvenlik önlemlerinin alındığı Mevlana Caddesi\'nden alana kadar yürüdü. Burada 1 Mayıs tertip komitesi adına konuşmalar yapıldı. Tertip komitesi başkanı Mustafa Akyol, yaptığı açıklamada, \"Bugün karanlığa karşı aydınlığı, baskıya karşı direnişi, adaletsizliğe karşı adaleti, bunca hukuksuzluğa karşı hukuku savunmak için Sivas\'ın aydınlık yüzlü insanları olarak alanlardayız. \'Özgür, demokratik bir Türkiye istiyoruz\' demek için alanlardayız\" dedi.



CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da konuşmasına 1 Mayıs\'ı kutlayarak, başladı. Akyıldız, buruk bayram yaşadıklarını belirterek, \"16 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı, maalesef işçinin de emekçinin de alın terinin karşısında bir duvar gibi durmaya devam etmektedir. Ülkemizde 14-15 milyon çalışan var; ama maalesef ülkemizdeki sendikalı sayısı, 2 milyon bile değil. İş kazalarında Avrupa birincisiyiz ve dünya üçüncüsüyüz\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından alana gelen az sayıda katılımcı, davul- zurna eşliğinde halaylar çekerek, 1 Mayıs\'ı kutladı. Kutlama programında çok sayıda polis görev aldı.



TOKAT\'TA 200 KİŞİLİK KUTLAMA



Tokat\'ta, çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanıp, 1 Mayıs ile ilgili döviz ve pankart açtı. Sloganlar atan 200 kişilik grup, 1 Mayıs 1977\'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Eğitim-Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Gümüşdoğan \'\'Bizler KESK olarak geçmiş mücadele tarihimiz birikimlerimizden süzerek, getirdiğimiz kuruluşumuzdan bugüne kadar ortaya koyduğumuz emek mücadelesine bağlı olarak emeğin hakları, demokrasiyi, laikliği barışı kararlılıkla sahiplenmeye devam edeceğiz\'\' dedi.



Kutlamalara katılan, merkeze bağlı Günevi köyünde yaşayan, 3 çocuk sahibi çiftçi Abdurahman Öz (38) ise yaptığı konuşmada, \'\'\'Her şeyimiz satılıyor\' diyoruz. \'Her şeyimiz yıkılıyor\' diyoruz; ama mücadeleye gelince hiçbirimiz gelmiyoruz. Bizler barajlar yapıyoruz. Göletler, barajlar yaparak, suyu çiftçiye bedava verebilirsiniz. Biz zaten bu suyu bedava kullanıyorduk. Biz pancar ekerek, kazandık. Biz tütün ekerek, kazandık. Biz üretirsek esnaf kazanacak. Biz üretirsek fabrikalar kazanacak\'\' diye konuştu.



Konuşmalarından ardından çalınan şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.





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