(Görüntülü Haber) Şişli'de okulda yangın hareketliliği

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de bir özel okulun bilgi işlem odasında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken bilgi işlem odası kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Nişantaşı Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan Işık Okullarının bilgi işlem odasında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı okul binasının 5. katında bulunan bilgi işlem odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören okul görevlileri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Görevliler, daha sonra okulda bulunan çalışanları tahliye etti. Yangının çıktığı saatlerde okulda öğrencilerin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken bilgi işlem odasında maddi hasar meydana geldi.