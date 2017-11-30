(Görüntülü Haber) Şirvan'da bir evde göçük: 3 ölü, 5 yaralı (Olay yeri -Ek)

5 YARALI, SİİRT\'E GETİRİLDİ



Siirt\'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde, aşırı yağış nedeniyle çöken evin altından kurtarılan 5 yaralı, Şirvan Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahale ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yaralılar, acil serviste gözlem altına alınırken, olayı duyan yakınlarıyla köylüler ise hastaneye koştu.



VALİ ATİK\'TEN YARALILARA ZİYARET



Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabah saatlerinde Siirt Devlet Hastanesi\'ne gelerek, yaralıları ziyaret etti. Yaralılar hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Atik, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Gece saatlerinde meydana gelen göçük ve yaralıların durumuyla ilgili konuşan Atik, şunları söyledi:



\"Dün gece, saat 02.20 sıralarında, güvenlik korucularımızdan Cemal Coşkun\'a ait evde, aşırı yağış nedeniyle göçük meydana gelmiştir. Bu göçük sonrasında ilk müdahale yakınları tarafından yapılmış. Konu, Şirvan Kaymakamlığı\'mıza ve valiliğimize intikal ettirilerek, bölgeye hem UMKE ekiplerimiz hem de AFAD ekiplerimiz, intikal ettirilmiş ve olaya müdahale edilmiştir. Yapılan kurtarma çalışmalarında, enkaz altından 8 vatandaşımızın çıktığı görülmüştür. Bu 8 vatandaşımızdan maalesef 3\'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve rahmetli olmuşlardır. Şu an 5 vatandaşımız, Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altındadır. Valiliğimiz olarak afeti yaşayan ailemize karşı sosyal psikoloji ve maddi desteğimiz sağlanacaktır. Ben, tekrar rahmetli olan kişilere Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların sağlık durumları iyidir.\"