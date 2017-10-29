(Görüntülü Haber) Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü kutlamalarında konuşan Vali Mehmet Aktaş, bölge ve yakın coğrafyadaki gelişmelerin önemle incelenmesi ve bunlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Vali Aktaş, \"Tüm dış mihrakların ve şer odaklarının etrafımıza üşüştüğü, milletimizi ve devletimizi ayrıştırmak için fırsat kolladığı bir dönemden geçmekteyiz\" dedi. Şırnak\'taki kutlamalar, Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması ve Vali Mehmet Aktaş\'ın makamında kutlamaları kabul etmesi ile başladı. Şehir Stadında devam eden programa, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri öğrenci ve halkın bayramını kutlamasından sonra Şırnak Valisi Aktaş, Cumhuriyetin 94\'üncü yılını büyük bir şevk, heyecan ve gururla kutladıklarını belirtirek, şöyle dedi: \"Bölgemizde ve yakın coğrafyamızdaki gelişmeler önemle incelenmeli ve bunlardan ders çıkarılmalıdır. Tüm dış mihrak ve şer odaklarının etrafımıza üşüştüğü, milletimizi ve devletimizi ayrıştırmak için fırsat kolladığı bir dönemden geçmekteyiz. Emperyalist ve siyonist güçler ile onların taşeron örgütleri, güzel ülkemizi bölmek için fırsat kollamakta. Suriye, Irak, Filistin, Somali, Arakan, Myanmar, Mescid-i Aksa ve dünyanın bir çok yerinde mazlumun ve Müslümanlar\'ın kanını döken bu insanlık dışı zihniyet, omuz omuza vermediğimiz takdirde, fırsatını bulduğu anda Anadolu\'da da aynı zulmü yapmak için harekete geçecektir. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti\'ni darbe teşebbüsleriyle ve her türlü terör belasıyla bölmek isteyenler karşısında, kahraman milletimiz dimdik durmuş, emperyalist ve siyonist güçler ile onların taşeron örgütlerine fırsat vermemiştir. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasından, mensubu olduğumuz aziz millet varlığından, sahibi olduğumuz kutlu devlet yapısından hareketle, birbirimize gösterdiğimiz sevgiler, karşılıklı olarak sunduğumuz ikramlar, şuurla destek verdiğimiz kardeşlik bağları hiçbir kötü emelin ve kalleş niyetin başını kaldırmasına müsaade etmeyecektir.\" Vali Mehmet Aktaş\'ın konuşmasından sonra okullar tarafından hazırlanan oratoryo, şiir ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir, Resim, Kompozisyon, Basketbol ve voleybol dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu tarafından verildi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ödül töreninden sonra yapılan resmi geçit töreni ile program sona erdi.