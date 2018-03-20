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(Görüntülü Haber) Şırnak merkezli PKK operasyonu: 76 gözaltı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK ve Antalya'da nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı

20 Mart 2018 16:13

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK ve Antalya\'da nevruz öncesi terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. ​Şırnak kent merkezi ve ilçeler ile Antalya\'da, yaklaşan nevruz öncesi güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren, örgüt üyelerine yardım ve yataklık eden kişilerle sosyal medyada örgütün propagandasını yapan toplam 76 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 örgütsel doküman, 3 örgütsel resim, 3 adet AK47 tüfek şarjörü, 17 adet 7.62 mm mermi, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 20 adet 9.19 mm tabanca mermisi, 1 yasaklı FETÖ/PDY\'ye ait kitap, zerinde örgütsel yazı bulunan 3 tişört, 1 \'Kürdistan\' ibareli kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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