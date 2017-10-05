(Görüntülü Haber) Sınıra TIR'larla tank sevkiyatı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Şırnak’ın Silopi İlçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat devam ederken, bugün sınır bölgesine TIR\'lar ile çok sayıda tank ve askeri araç sevk edildi. Batı illerinden gelen, çok sayıda tank ile askeri araçları taşıyan TIR\'lardan oluşan konvoy, TEM\'in Düzce kesimindeki tesiste mola verdikten sonra Bolu Dağı\'nı takiben Ankara yönüne doğru yola devam etti. Bolu Dağı Tüneli\'nden polis araçlarının eskortluğunda geçiş yapan konvoyun güzergehanında geniş güvenlik önlemi alındı. TIR\'lar üzerindeki tanklardan bazılarının üzerinin branda ile kapalı, bazılarının açık olduğu da görüldü.