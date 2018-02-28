(Görüntülü Haber) Simitçi, bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de simit satan Ahmet Nedim Hergül (62), bir günlük kazancı olan 30 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi\'nde, 5 yıldır simit satarak geçimini sağlayan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Nedim Hergül, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla anlamlı bir davranışa imza attı. Ahmet Nedim Hergül, simit arabasının camına, \'Bugünkü kazancımı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlıyorum\' yazısı astı. Hergül, satıştan kazandığı 30 TL\'yi de Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Hergül, \"Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklerimizi düşünerek bir kampanya başlattım. Bir günlük kazancım olan 30 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladım. Cani gönülden helal olsun. Onlar için yapabileceğimiz tek şey buydu. Elimden ancak bu geldi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum” dedi. Esnaf Sedat Başaran,” Nedim ağabeyi bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Milletçe hepimiz Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda olan Mehmetçiğimize destek vermekle mükellefiz\" diye konuştu.